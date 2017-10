Wenn Oli P. an den Plattentellern ist, steht niemand still. So auch am Freitagabend in der Radio City an der Olma. Die Tanzwütigen haben bis spät in die Nacht Party gemacht. Der Andrang war einmal mehr überwältigend und es zeigte sich, dass man früh kommen muss, wenn man sicher einen Platz im Zelt haben will.

Die besten, schrägsten und schönsten Bilder des Fests haben wir dir in einer Galerie zusammengestellt.

(red.)