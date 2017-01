Das EU-Parlament wählt heute einen neuen Präsidenten

Die Italiener Gianni Pittella (links) und Antonio Tajani (rechts) gelten als Favoriten für das Präsidium des EU-Parlaments und damit als Nachfolger des deutschen Martin Schulz. © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Das EU-Parlament wählt am heutigen Dienstag einen Nachfolger für seinen Präsidenten Martin Schulz, der in die deutsche Politik wechselt. Nach dem Bruch einer informellen grossen Koalition in Strassburg gilt der Ausgang als offen.