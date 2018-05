Das FM1 Goalfieber

Jetzt heisst es Daumen drücken, für den FC St.Gallen. Denn umso mehr Goal geschossen werden, umso länger ist dein Gewinn gültig. Wir schenken dir ein Saison-Abo* für den FC St. Gallen, das so viele Saison gültig ist, wie Goal geschossen werden.

Schätze einfach, wie viele Goal beim letzten Spiel gegen den FC Lausanne insgesamt fallen. Unter allen die richtig getippt haben, verschenken wir die geschätzte Goal-Anzahl in aufeinanderfolgenden Saison-Abos. Der Gewinner wird am Dienstag, 22. Mai um 07:10 bei den FM1 Wachmachern bekannt gegeben.

*Das zu gewinnende Abo hat seine Gültigkeit für die Sektoren B1, D1 oder D4. Diese zwei Sektoren sind Free-Seating-Bereiche.

Beispiel:

Gewinnt der FC St.Gallen z.B. 3:1 gegen Lausanne, wird unter allen Goal-Schätzern von 4 Toren, der Gewinner gezogen. Der Gewinner könnte in diesem Fall vier Jahre lang jedes Heimspiel vom FCSG gratis erleben.

Jeder Teilnehmer darf maximal einen Tipp abgeben!