Das FM1 VIP Konzert mit Rea Garvey

Mit Hits wie «Supergirl» mit der Band Reamonn schaffte Rea Garvey seinen weltweiten Durchbruch. Seit 2011 ist er auch als Solo-Künstler erfolgreich und seine Hits bringen wir am Dienstag, 8. Mai 2018 direkt zu euch im FM1 VIP Konzert mit Rea Garvey.

Sei dabei wenn Rea Garvey in einem exklusiven Rahmen im BBC in Gossau seine grössten Hits und neuen Songs von seinem Album «Neon» zum Besten gibt. Jetzt das Anmeldeformular ausfüllen und mit Glück bereits nächste Woche direkt neben der Bühne ein intimes Feierabendkonzert geniessen.

So einfach geht es:

Registriert euch bis Montag, 7. Mai 2018 bis 12.00 Uhr im untenstehendem Formular. Wenn ihr bis am Montag, 7. Mai 2018 um 16.00 Uhr eine E-Mail von uns erhält, seid ihr inklusive Begleitung definitiv auf der Gästeliste und erlebt Rea Garvey am FM1 VIP Konzert in exklusiven Rahmen.

Datum: Dienstag, 8. Mai 2018

Konzertbeginn: 18 Uhr

Türöffnung: 17.30 Uhr

Konzertort: BBC in Gossau

Hier sind die Teilnahmebedingungen.

Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt.