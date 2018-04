Am 30. April starten wir das grosse FM1 Autoknutschen. Sei mit dabei und hol dir den Seat Ateca SUV FR:

Farbe: Velvet Red metallic

Interieur: Black

Motor: 1400ccm

PS: 150PS

Getriebe: 6-Gang manuell Frontantrieb

Energie-Effizienzklasse: E

Wert: 35’720.00

So einfach machst du mit:

Registriere dich hier für das FM1 Autoknutschen. Mit etwas Glück bist du dabei und sicherst dir die Chance als einer der letzten 20 Kandidaten um das Auto zu spielen.

Das Autoknutschen startet am 30. April um 09 Uhr in der Shopping Arena St.Gallen. Ziel des Spiels ist es, permanenten Lippenkontakt mit dem Auto zu haben. Der Kandidat, der am Längsten durchhält, gewinnt das Auto.

Die wichtigsten Regeln im Überblick:

Wir spielen täglich um von 09 bis 19 Uhr. Stündlich gibt es 10 Minuten Pause für WC, Essen & Trinken. Die Pause wird durch einen akustischen Countdown signalisiert.

• Die Kandidaten können ihre Position am Auto selbst wählen.

• Das Auto muss an der Karosserie oder Glasfläche fortlaufend mit dem Mund berührt werden. (Die Reifen zählen nicht.)

• Die Teilnehmer müssen mit beiden Beinen Kontakt zum Boden haben. Man darf sich also nicht auf das Auto setzen oder legen.

• Es dürfen keine Hilfsgegenstände wie z.B. Stühle, Liegematten, Kissen etc. verwendet werden.

• Wer innerhalb der Spielzeiten mit dem Mund vom Auto abweicht, wird vom Spiel ausgeschlossen.

• FM1 behält sich das Recht vor, nach 4 Tagen eine finale «Nontsop-Spielrunde» zu starten. Dies bedeutet, dass die Spielzeit auf 24 Stunden am Tag (inkl. 10 Min. Pause / stündlich) ausgedehnt wird, bis nur noch 1 Kandidat permanenten Lippenkontakt zum Auto hat.

• Jeder Kandidat kann das Spiel zu jedem beliebigen Zeitpunkt beenden.

