Das grosse Schlottern an der OFFA

Noch ist es ruhig am Jahrmakt an der OFFA. © FM1Today/Sheila Eggmann

Zuckerwatte, Karussell fahren oder hoch über den Baumwipfeln auf der Achterbahn umher schwingen – eigentlich ist der Jahrmarkt so etwas schönes. Nicht aber wenn ein Schneesturm wütet, wie derzeit gerade an der OFFA in St.Gallen. Die Menschen wagen sich bei diesem Wetter kaum auf die Strasse.