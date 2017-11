Das «Herz von Bruggen» zieht um

Vom Dorfladen zum Supermarkt: Während diesen Donnerstag an der Fürstenlandstrasse in St.Gallen eine neue Migros-Filiale eingeweiht wird, schliesst jene an der Straubenzellstrasse. Für Angestellte und Kunden geht eine Ära zu Ende.

30 Jahre lang war die Migros in St.Gallen-Bruggen einem übersichtlichen Quartierladen gleichzusetzen. Am Donnerstag wird sie durch einen 35-Millionen-Neubau ersetzt. Obwohl das Lebensmittelgeschäft nur wenige hundert Meter entfernt neu eröffnet wird, fällt der Umzug sowohl dem Personal als auch den Kunden schwer. «Wollen Stammkunden mitnehmen» «Wir gehen mit gemischten Gefühlen», sagt Delia Egli, stellvertretende Filialleiterin der Migros Bruggen, gegenüber TVO. Das «kleine Lädeli» habe das Herz von Bruggen gebildet und sei aufgrund seines speziellen Charakters beliebt gewesen. Nun freut sich Egli aber auch darauf, den Neubau zu bewirtschaften. «Wir hoffen, dass wir die Stammkunden mitnehmen können.» Diese denken gerne an die vergangenen drei Jahrzehnte zurück. «Das Personal war immer freundlich, ich war hier gerne einkaufen», meint eine Kundin. Eine weitere Frau sagt: «Eine Ära geht zu Ende.» Vorfreude grösser als Stress Bis zur Eröffnung am Donnerstag werden noch Steine verlegt, Wände gestrichen und Regale eingeräumt. «Von Stress würde ich nicht reden, es hat aber immer wieder Druckphasen gegeben», sagt Michael Höhener, Filialleiter der Migros Bruggen. Die Vorfreude auf den neuen Laden überwiege allerdings deutlich. Die neue Migros an der Fürstenlandstrasse 157 in St.Gallen öffnet diesen Donnerstag um 8 Uhr ihre Türen. Das Sortiment verteilt sich auf einer 980 Quadratmeter grossen Verkaufsfläche. Auch eine Filiale der Migros-Tochter Denner sowie 22 Wohnungen sind im Neubau untergebracht. Auf dem Dach des Sockelbaus gibt es 60 Kundenparkplätze. (TVO/lag)