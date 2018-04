«Das Interesse am Polizeiberuf ist sehr gross»

An der Polizeischule Ostschweiz mangelt es nicht an Nachwuchs. © www.polizeischule-ostschweiz.ch

Der Polizeiberuf ist in Deutschland derzeit sehr gefragt. Die Polizei erlebt in einigen Bundesländern einen regelrechten Bewerbungsboom. Auch in der Ostschweiz ist das Interesse gross, doch in die Ausbildung schaffen es nur die wenigsten.