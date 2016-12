Das ist der neue «Concerto»-Chef

Die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen machte sich im Herbst 2016 auf die Suche nach einem neuen Mieter für die Gastronomie in der Tonhalle und im Theater St.Gallen. Das Konzept von Renato Blättler habe überzeugt, heisst es.

«Das Konzept und die Idee eines Ausbildungsbetriebs hat uns angesprochen, da es auf die Bedürfnisse unserer Gäste abgestimmt ist und ausserdem für unsere Region einen wichtigen sozialen Beitrag leisten wird», wird Werner Signer, Geschäftsführender Direktor von Konzert und Theater St.Gallen zitiert.

Blättler ist begeistert: «Das Restaurant ‘Concerto’ entspricht genau unseren Vorstellungen.» Blätter, als Gesamtleiter des Vereins Lehrbetriebsverbund Wert-Voll, will im Restaurant in der Tonhalle Jugendliche mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf in der Gastronomie ausbilden.

Renato Blättler ist bereits Pächter des Hotels Greuterhof in Islikon und des Café St.Gall in der Hauptpost St.Gallen. Der frühere «Concerto»-Pächter PSG/Peter Schildknecht hat die befristeten Verträge nicht mehr verlängert. Er führte das «Concerto» seit 2003.

(red.)