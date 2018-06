Das ist der Sommertrend 2018

Luftig leicht kommen sie daher und verdecken gekonnt ein wenig unschöne Knie. Die Midi Skirts reichen ganz knapp übers Knie, wenn sie unten ein wenig ausgefranst sind, umspielen sie unsere Oberschenkel und Wadenansätze. Dieses Jahr sind sie der letzte Schrei, sagen Modemagazine und Instagram-Accounts der Influencer.

In Seide oder Satin schmiegen sich die Röcke ans Bein und egal ob in Kombination mit unserem Lieblingstop oder einem Blazer, der Midi Skirt fügt sich in praktisch jedes Outfit ein. Ausserdem passt er zu allen möglichen High Heels, Sandalen, Sneakers und Stiefeln.

Egal in welcher Form, Farbe oder Grösse, die Midi Skirts findest du momentan bestimmt auch in deinem Lieblingsladen, auch für das kleine Portemonnaie gibt’s die neuen In-Teile zu kaufen.

(enf)