Das ist mal eine Kabinenansprache

Arminia Bielefeld brauchte vor dem 33. Spieltag in der 2. Bundesliga dringend Punkte. Das Team von Jeff Saibene stand auf dem zweitletzten Rang. Zu Gast in der SchücoArena war am Sonntag ausgerechnet Aufstiegskandidat Eintracht Brauchschweig, der Tabellenzweite.

Vor dem Spiel hat deshalb Arminias Co-Trainer Carsten Rump das Wort ergriffen: Der 36-Jährige appellierte hoch emotional an Ehre, Stolz und Familiensinn. Offenbar hat Rump die richtigen Worte gefunden. Bielefeld fegte Braunschweig gleich mit 6:0 vom Platz. Am 34. Spieltag kann das Saibene-Team nun den Klassenerhalt gegen Dynamo Dresden aus eigener Kraft schaffen.

(red.)