Das ist unser FCSG-Fan-Reporter!

Die letzten zwei Tage wurde fleissig abgestimmt: Freunde und Bekannte haben sich die Finger wund geklickt, damit ihr Kandidat «FCSG-Fan-Reporter» wird und nach Malta fliegen darf. Gewinnen konnte schlussendlich aber nur einer: Es ist Julian aus dem Rorschacherberg.

«Ich freue mich darauf sehen zu können, wie es bei einer Profi-Mannschaft hinter den Kulissen zu und her geht», lacht Julian. Er wird sieben Tage lang mit dem FC St.Gallen 1879 in Malta im Trainingslager verbringen und exklusiv für FM1Today berichten. Auf welchen Spieler er sich am meisten freut? «Natürlich auf Barnetta!» Er werde es geniessen dabei zu sein, wenn sich sein Idol und die anderen Spielern auf die kommende Saison vorbereiten. Obwohl in Malta gerade keine Sommertemperaturen herrschen, ist er froh, dass seine Frühlings- und Herbstgarderobe in den Koffer kommt: «Die Winterjacke und die Handschuhe dürfen gerne zuhause bleiben.»



Vom 11. bis 18. Januar gibt es hier täglich Geschichten aus dem FC St.Gallen-Trainingslager.