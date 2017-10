Wie gerne sich die Kühe unter diesen Bürsten eine Massage gönnen, zeigt Bio Suisse mit einem Augenzwinkern in einer Kurzdoku. Kundinnen und Kunden in einem Zürcher Einkaufszentrum konnten Milchkühe auf einem rund 50 km entfernten Luzerner Bio-Hof in Echtzeit verwöhnen, indem sie auf Knopfdruck eine Kuhbürste aktivierten: Wellness pur.

(saz)