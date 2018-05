Das Lehrstellenforum der «St.Galler Nachrichten»

Nicht wenige Lehrstellen bleiben heute unbesetzt. Das heisst aber nicht, dass alle Jugendlichen, die eine Berufsausbildung machen wollen, auch eine Stelle finden. Eine paradoxe Situation: Es will einfach nicht passen zwischen Stift und Stelle. Die Tischmesse schafft Abhilfe: Über 50 Beruf werden präsentiert. «Was willst du denn mal werden?» – Das ist eine der klassischen Fragen, die jungen Menschen oft gestellt wird. Für Jugendliche ist die Berufswahl oft eine Herausforderung. Hier setzt die zweite «Tischmesse» der «St.Galler Nachrichten» vom Samstag, 26. Mai in der GBS St.Gallen an. Weitergehen, ausbauen, noch einen draufsetzen: Das Lehrstellenforum geht nach erfolgreichem Start bereits in die zweite Runde. Die Tischmesse ist ein «Networking»-Anlass und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich umfassend über die vielfältigen Angebote zu informieren. Knüpfen auch Sie neue Kontakte und pflegen Ihr persönliches Netzwerk. Alle sind willkommen. Mamis ebenso wie alle Schulkameraden. Die Lehrlingsausbildung beginnt mit der Suche nach motivierten jungen Menschen. In dieser Messe findet man Anregungen und Beispiele aus der Praxis für die entscheidenden Schritte auf dem Weg zum geeigneten Lehrling und zu einer erfolgreichen Ausbildung. Lehrreich in jeder Hinsicht: Das zweite Lehrstellenforum der «St.Galler Nachrichten». Das kann allen eine Lehre sein – der Eintritt ist kostenlos!