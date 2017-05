Die Stimmung am letzten Abend der Rhema in Altstätten war ausgelassen. Dass so manch einer eins über den Durst trank, bekam auch unser Fotograf zu spüren. Ein junger Partybesucher schüttete aus versehen Swizly über seine Kamera. Deshalb fällt die letzte Galerie mit den besten Partybildern der Rhema leider für einmal etwas magerer ausfällt…

(red.)