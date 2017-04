Das macht Martin Angha in seiner Freizeit

Im neusten FCSG-Magazin stellen wir den FCSG-Innenverteidiger Martin Angha etwas genauer vor. Seit knapp zwei Jahren spielt der 23-jährige Zürcher für Grün-Weiss. Im Interview verrät er, was er am liebsten in seiner Freizeit macht und man erfährt, gegen welchen Verein er sein Debüt im FCSG-Dress gegeben hat.

Ausserdem erklärt das e-Sport-Team des FC St.Gallen, wie genau Online-Fussball funktioniert und was es braucht, um den FCSG national und international beim virtuellen Fussball gross rauszubringen. Des weiteren darf natürlich auch die Rubrik «Zündstoff» mit dem FCSG-Urgestein Werni Zünd nicht fehlen.

(uli)