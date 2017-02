«Das muss einen Feiertag geben»

Endlich hat’s geklappt! Die Liechtensteinerin Tina Weirather gewinnt an einem Grossanlass eine Medaille. An der Weltmeisterschaft in St.Moritz wird die 27-Jährige Zweite und holt sich damit im Super-G WM-Silber. Im FM1-Today Interview sagt sie, dass dieser Tag einen Feiertag im Ländle geben muss.

Die Durststrecke ist beendet: Mit der WM-Silbermedaille von Tina Weirather gewinnt das Fürstentum Liechtenstein endlich wieder einmal Edelmetall an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt gelang dies Marco «Büxi» Büchel vor 18 Jahren in Vail/Bever Creek im Riesenslalom. Unsere FM1 Ski-WM-Reporterin Linda Aeschlimann freut sich mit @tina_weirather über ihren Podestplatz! 😉 #FM1Unterwegs #FM1Team #stmoritz2017 Ein von FM1 (@fm1backstage) gepostetes Foto am 7. Feb 2017 um 7:40 Uhr DREAMS CAN COME TRUE 😊 Ein von Tina Weirather (@tina_weirather) gepostetes Video am 7. Feb 2017 um 7:31 Uhr Ich bin mega happy Obwohl sie im Weltcup schon dutzende Male aufs Podest fuhr ist es für Weirather die erste Medaille an einem Grossanlass, wie Olympia oder WM. «Ich bin mega happy», sagt Tina Weirather nach dem Super-G gegenüber FM1Today. Es habe eine Weile gedauert bis es geklappt habe. «Irgendwie war bei Grossanlässen immer der ‘Hund’ drin», sagt die Liechtensteinerin. Immer wieder war sie während den Highlights verletzt. Mit dem zweiten Platz im WM-Super-G tritt Tina Weirather in die Fussstapfen ihrer Eltern. Vater Harti Weirather gewann 1982 in Schladming WM-Gold und Mutter Hanni Wenzel holte in ihrer Karriere sage und schreibe neun WM-Medaillen. Auch die Schweiz darf jubeln Auch für die Schweiz gibt es Grund zu feiern: Lara Gut wird Dritte und holt sich die Bronze-Medaille. «Es ist eine Medaille und dafür kommt man an eine WM», sagt sie nach dem Rennen. Ein bisschen ist ihr die Enttäuschung aber schon anzumerken, war sie doch als grosse Favoritin gestartet. «Ich nehme die Medaille mit. Es gibt noch weitere Rennen und ich versuche jedes Mal mein bestes zu geben.» Gewonnen hat in St.Moritz de Super-G der Damen die Österreicherin Nicole Schmidhofer. Die Zieleinfahrt in St.Moritz von Tina Weirather gibt es hier nochmals zum Anschauen. (lae)