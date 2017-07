Das musst du vor dem Mountainbike-WC wissen

Was wohl noch nicht alle wissen: Die Schweiz ist im Mountainbike-Sport weltführend. Unter den Top Ten sind fünf Fahrer aus der Schweiz, bekannte Namen sind Nino Schurter oder die Ostschweizerin Jolanda Neff. Umso schöner: Der wichtigste Event für die Outdoor-Sportart findet im FM1-Land statt, und zwar dieses Wochenende in der Lenzerheide.

Wer noch etwas Nachhilfe im Thema Mountainbike braucht, dem hilft folgendes Video. Hier wird ganz genau erklärt, was am Wochenende in der Lenzerheide abgeht.



Das Werbevideo der anderen Art kennen wir bereits:



(red.)