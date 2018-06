Das Openair Lumnezia ist ausverkauft

«Das Openair Lumnezia 2018 ist ausverkauft! Es können keine Tickets mehr gekauft werden», heisst es auf der offiziellen Webseite des Openair Lumnezia. Noch letzte Woche sagte der OK-Präsident des Festivals, Norbert Cavegn gegenüber der Südostschweiz: «Wir sind im Februar sehr stark in den Vorverkauf gestartet und haben seit dem täglich Tickets verkauft. Das 34. Open Air Lumnezia wird in Kürze ausverkauft sein.» Nun, gut sieben Wochen vor dem Start des Festivals, ist es so weit. Tages- und Abendkassen wird es laut den Veranstaltern keine geben.





Vom 19. bis am 21. Juli stehen unter anderem Beth Ditto, Bastille, Marteria oder Breitbild auf der Bühne im Val Lumnez.

(red.)