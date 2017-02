Kein schöner Moment: Siegerehrung für Milos Raonic (rechts) und Jack Sock (links) in Delray Beach ohne einen Final © KEYSTONE/FR170673 AP/JOEL AUERBACH

Der Amerikaner Jack Sock in Delray Beach, Florida, und der Franzose Jo-Wilfried Tsonga in Marseille feiern Heimsiege.Jack Sock (ATP 21) feierte seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr nach dem Triumph in Auckland und den dritten insgesamt.