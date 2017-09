Das Polizei-Gaudi auf Social Media

Die Münchner Polizei twittert jeweils zwölf Stunden lang unter dem Hashtag #Wiesnwache vom Oktoberfest. Letzten Freitag haben zahlreiche Fans dieses Spektakel verfolgt. Hier eine kleine Auswahl der Tweets:

Hopfenopfer glaubt nicht, dass er nicht mehr ins Zelt darf. Wir erklärens ihm! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Wieder 1 Betrunkener. Kein Fall des betrügerischen Einschenkens – ihm wurde richtig eingeschenkt -> Daher ein Fall für uns! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Wenn du als 1mickriger Lauch mit alc induzierten testolvl vong Endgegner her,unbedingt pressure ablassen musst->Knall d1 Tür! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Pack deinen mickrigen Lörres ein! Masturbierer von Fahndern festgenommen.Die sehen alles,auch Dinge,die sie nicht sehen wollen. #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Wenn sich ein augenscheinlicher Hipster vor lauter Rausch vollgepinkelt hat, ist er dann ein Dripster? #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Mordsdrum Rausch&schöner Gang is nich! Stark betrunkene Frau läuft heute nicht mehr auf dem Catwalk. Wir schauen hin (ohne Rose) #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Solche Tweet-Aktionen wie die der Münchner Polizei wirken vertrauensstiftend und schaffen Nähe. Aus dem gleichen Grund setzt auch die Stadtpolizei St.Gallen auf Social Media, ganz besonders bei Grossanlässen wie dem Stadtfest St.Gallen oder der Olma. «Wir planen während dem Olma-Herbstmarkt einen Abend lang Polizeiarbeit auf Instagram zu posten», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Insta von Betrunkenen am Herbstmarkt

Ein Medienverantwortlicher wird am Freitagabend, 13. Oktober, während ein paar Stunden eine Patrouille begleiten. Erfahrungsgemäss dürfte diese auf Betrunkene, Hauswand-Pinkler und Randalierer treffen und ein spannendes Instagram-Spektakel bieten. «Wir wollen zeigen, was an einem solchen Abend alles auf uns zu kommt», sagt Widmer. Doch die Polizei wird das Medium auch für Präventiv-Botschaften nutzen, wie sie es auch bis anhin getan hat:

Achtung KO-Tropfen! Auch in diesem Jahr empfehlen wir an der OLMA, am Herbstjahrmarkt sowie in Festzelten auf die Getränke Acht zu geben. ^sm #staposg#polizei#police#OLMA#2016#sanktgallen#schweiz#switzerland Ein Beitrag geteilt von Stadtpolizei St.Gallen (@staposg) am 18. Okt 2016 um 6:51 Uhr

Die St.Galler Stadtpolizei war bei der Olma-Eröffnung 2016 dabei:

Stadtpräsident Thomas Scheitlin eröffnete soeben die 74. OLMA in St.Gallen. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern zehn schöne und friedliche Messetage. #olma #sanktgallen ^rk Ein Beitrag geteilt von Stadtpolizei St.Gallen (@staposg) am 13. Okt 2016 um 1:38 Uhr

Der erste Instagram-Post zur Olma war mit dem jungen Polizeihund Japser 2015:

Jasper erkundet zum ersten Mal den Herbstjahrmarkt. Alles dazu erfahrt ihr im Blogbeitrag. www.stadtsg.ch/jasper #jasper #hund #polizei #police #copdogblog Ein Beitrag geteilt von Stadtpolizei St.Gallen (@staposg) am 9. Okt 2015 um 5:56 Uhr

Die Stadtpolizei St.Gallen ist sowohl auf Instagram wie auch auf Twitter aktiv: «Für eine Aktion wie bei der Olma bevorzugen wir allerdings das bildorientierte Medium Instagram, weil mit Fotos und Filmen die Stimmung besser rüberkommt», sagt Widmer.

(agm)