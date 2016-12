Das sagen die Sterne zum neuen Jahr

«Eigentlich haben alle Sternzeichen ein gutes Jahr vor sich», sagt FM1-Astrologin Elisabeth Keel. Ganz besonders gut wird es für die Löwen, Wassermänner, Widder, Fische und Waage. Aber auch die anderen Sternzeichen haben einen guten Sternenmix: «Es gibt ein auf und ab. Gute sowie schlechte Zeiten.» Für jedes einzelne Sternzeichen hat Elisabeth Keel bereits eine Vorschau für das 2017 erstellt. Hier das Jahreshoroskop 2017:

Widder

Das Sonnenjahr 2017 tut dem Widder unglaublich gut und animiert ihn, grossartige Ideen umzusetzen und das mit Volldampf und Risikobereitschaft. Ja, der Widder wagt sich etwas und ist im Aufbruch und voller Kreativität und Pioniergeist. Im Frühling sollte sich der Widder allerdings etwas zurück lehnen, seine Risikofreude etwas drosseln und auf dem Boden bleiben. Beruflich wollen sich die energischen Widder unbedingt weiterentwickeln. Nur zu. Umschulen oder weiterbilden – das Angebot ist riesig. Venus, die Göttin der Liebe, betont die Liebesleidenschaften der Widder vorallem im März und April. Es herrscht Hochspannung auf dem Partnerschaftsmarkt. Aufpassen, dass der Übermut nicht zu stark wird.

Stier

2017 ist in vieler Hinsicht ein höchst attraktives Jahr für die Stiere. Ihr Drang nach Sinnesfreuden und Reichtum wird nach anfänglicher Geduldsprobe im März und April weitgehend erfüllt. Neue Perspektiven zeigen sich und öffnen den Stieren ab Mai viele Türen. Beruflich tun Stiere gut daran, ihr Beziehungsnetz zu optimieren, um Neuland betreten zu können. Im Liebesleben ist hoher Wellengang zu erwarten. Die Liebessterne stehen herausfordernd und animieren zu manchmal unkontrollierten Leidenschaften. Da heben sogar die bodenständigen Stiere ab.

Zwilling

2017 wird ein anspruchsvolles Jahr für die Zwillinge. Ruheinseln einplanen, um dem gewohnt vielseitigen Reizalltag entfliehen zu können. Empfehlenswert ist übertriebene Erwartungen herunterzuschrauben und den Realitäten bewusst zu begegnen. Der berufliche Masterplan ist nämlich bombastisch, der Terminkalender randvoll und das Ideenkarussell rollt und rollt. Zwillinge begeistern immer. Allerdings in diesem Jahr nicht alle gleichauf. Da heisst es dranbleiben. Das Liebesleben ist die grosse Energiequelle und will genährt werden. Deshalb achtsam bleiben.

Krebs

Für die Krebse gilt, die gewohnte Komfortzone zu verlassen und die spannenden Projekte, die sich bieten, zu packen. 2017 ist ein dynamisches Jahr mit vielen Überraschungen. Der März und der September haben es in sich. Berufliche Sicherheiten gibt es nicht, deshalb loslassen, wenn etwas nicht mehr passt. Attraktive Angebote zeigen sich im März und April. Zupacken lohnt sich. Auch im Liebesleben ist entrümpeln angesagt, um Raum für Neues zu schaffen. Es ist nämlich da und reizt ungemein.

Löwe

2017 ist das Jahr der Löwen. Unter dem Patronat der Sonne, die über das Löwezeichen herrscht, leben die Löwen ihre elegante Souveränität ungehemmt aus. Fast alles kommt genauso, wie sich das Löwen immer vorgestellt haben oder sogar noch besser. Im Business läuft alles wie am Schnürchen. Erfolg reiht sich an Erfolg. Das soll ihnen erst mal jemand nachmachen. Auch in der Liebe bleiben kaum Wünsche offen. Im Februar, März und Mai sind Leidenschaft und Erotik total entfacht und im September lockt sogar der Hafen der Ehe.

Jungfrau

Jungfrauen müssen nicht immer «everybodys darling» sein. Aber sie machen auch im 2017 aus allem das Beste, weil sie inzwischen wissen, dass «nobody perfect» ist. Beruflich angespannte Situationen fordern ihnen einige weitreichende Entscheidungen. Ab Oktober zeigen sich aber viele neue Möglichkeiten und Wege, um die Jobsituation neu zu beleben. Und auch im Partnerschaftsbereich sind ehrliche Gespräche wichtig, um eine harmonische Atmosphäre beizubehalten.

Waage

Ungewöhnlich schwungvoll unterwegs im 2017 sind die Waagen. Weil sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen und ihre Persönlichkeit richtig einschätzen. Für Waagen gilt, sich bietende Karrierechancen unbedingt nutzen, denn noch optimalere Aufstiegsmöglichkeiten gibt es fast nicht mehr. In der Liebe beginnt 2017 wie ein Feuerwerk. Im Februar nämlich spielen die Liebessterne verrückt, was heisst, dass die Waagen extrem begehrt sind und sich vor Angeboten kaum retten können. Entscheidungen aber erst im Juni fällen, dann ist alles klarer.

Skorpion

Das Privileg der Skorpione ist ihr Überblick. 2017 ist ein Jahr, wo Skorpione ihr Herzblut für Projekte einsetzen können, die sie selbst aussuchen. Sie kommen wieder zu Kräften, denn auch beruflich können sie ab Mai auf ein stabiles Fundament bauen. Skorpione lieben die nachhaltige Wirkung und engagieren sich immer voll oder gar nicht. Romantische Liebessterne versprechen magische Glücksmomente. Vorallem ab Oktober, wenn der Glücksgott Jupiter in das Skorpionzeichen eintritt.

Schütze

Topmotiviert starten die Schützen ins 2017. Sie haben sich grosse Ziele gesetzt, die sie auch erreichen. Die Schützen haben ihre Lebensfreude wieder gefunden und können über grosse Strecken hinweg Berge versetzen. Das auch dank Saturn, der ihnen die nötige Disziplin für grossartige Projekte verleiht. Beruflich läuft alles im dunkelgrünen Bereich und die Jahresbilanz wird positiv ausfallen. Das Liebesleben der Schützen gestaltet sich ebenfalls lustvoll, weil sie sich von ihrer Partnerin oder ihrem Partner inspirieren lassen.

Steinbock

Die Steinböcke müssen im 2017 neue Wege gehen. Flexibilität, Kreativität und Risikofreude sind die Erfolgsparolen. Berufliche Ambitionen nützen nichts, weil die Konkurrenz ebenfalls gut gerüstet ist. Im Wettbewerb um eine Jobposition könnte im Februar und März eine Niederlage drohen. Im April aber kehren die Steinböcke auf ihre Erfolgsspur zurück. Auch im Liebesleben ist eine Frischzellenkur oder ein Tapetenwechsel angesagt. Eine Abenteuerreise wäre ein gutes

Experiment.

Wassermann

Die Wassermanngeborenen starten voller Elan ins 2017. Beflügelt durch schöne Sternenfiguren entwickeln viele von ihnen ihre eigene Persönlichkeit. Nach Ostern oder spätestens im Herbst finden sich Wassermannmenschen jobmässig vielleicht plötzlich in einer Leaderfunktion wieder oder in enger Zusammenarbeit mit einflussreichen Personen, was sich natürlich auszahlt. Der Erfolg überträgt sich auch auf das Liebesleben. Wassermanngeborene experimentieren auch liebestechnisch erfolgreich, egal ob sie in einer festen oder lockeren Partnerschaft sind.

Fisch

Ihr grosses Engagement und ihre Geschmeidigkeit bringt die Fische im 2017 ganz nach oben. Wesentlich ist das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit und in die unzähligen Talente. Fische haben viele sensitive Kanäle offen; ein ganz inspirierender ist die Meditation. Da tanken die Fische die Kraft, um auch jobmässig in Führungspositionen aufzusteigen, von denen sie bisher nur zu träumen gewagt haben. Januar und August sind die Monate, in denen die Fische gefühlsmässig durchgewirbelt werden. Lockt da etwa die ganz grosse Liebe?

(abl/Elisabeth Keel)