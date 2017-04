Das sagt dein Profilbild über dich aus

Es ist wohl die bisher grösste Studie zu Profilbildern und Persönlichkeit. Forscher der University of Pennsylvania haben 66’502 Bilder von Twitter-Usern analysiert. Anschliessend wurden pro Nutzer über 3000 Tweets untersucht und mithilfe einer Textanalyse einem Persönlichkeitsmerkmal zugeordnet.

In der Psychologie gibt es die sogenannten «Big Five» der Persönlichkeitsmerkmale. Diese sind offen für Neues, gewissenhaft, extrovertiert, umgänglich und neurotisch. Anhand deines Profilbildes können wir auch dich in diesen «Big Five» verordnen. Allerdings heisst es in der Studie, dass sich die «echte» Persönlichkeit natürlich von der Online-Persönlichkeit unterscheiden kann.