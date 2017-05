Das schönste Bild des Nato-Treffens

Brigitte Macron, Emine Gulbaran Erdogan, Gauthier Destenay, Melania Trump, Mojca Stropnik, Königin Mathilde, Thora Margret Baldvinsdottir, Ingrid Schulerud, Desislava Radeva und Amelie Derbaudrenghien. © Keystone/EPA/SASCHA STEINBACH

Am Rande des Nato-Treffens in Brüssel entstand ein wunderbares Foto. Gauthier Destenay, der «First Husband» des Premiers von Luxemburg, posierte zusammen mit den anwesenden First Ladies.