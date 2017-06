Das schrägste Bild der Wahl

Wie bitte? Was macht Elmo oder der Schwarze Ritter bei den Wahlen in Grossbritannien? Und wieso jubelt da irgendein Sheriff? Nein, das ist keine Kostümparty. Das ist eine völlig normale Wahlveranstaltung.

Das sind die wichtigsten Personen – natürlich nebst Theresa May – auf diesem Bild aus dem Wahlkreis Maidenhead:

1. Lord Buckethead

Er selbst ist ein unabhängiger Kandidat und bezeichnet sich als «Intergalaktischer Space-Lord». Wirklich viel mehr ist nicht über den Kandidaten bekannt. In seinen Wahlregistrierungsunterlagen gibt er lediglich eine Adresse an.

not sure how to explain this to our non-British followers pic.twitter.com/pjj4QXeaYs — Guardian politics (@GdnPolitics) June 9, 2017

2. Elmo

Hinter Elmo steckt der 35-jährige Bobby Smith. Auch er gehört keiner Partei an, will aber Minister für Theresa Mays Wahlkreis Maidenhead werden. Er ist ein Schwertransport-Chauffeur und setzt sich für eine Reform des Familienrechts ein.

Forget Lord Buckethead. A man named Bobby 'Elmo' Smith got three votes against Theresa May https://t.co/N5m0UYbsuF — The Independent (@Independent) June 9, 2017

3. Howling Laud Hope (der Sheriff)

«Ich trete nicht gegen Theresa May an, sie tritt gegen mich an», sagt der Vertreter der «Monster Raving Loony Party», dessen Vorsitzender Alan «Howling Laud» Hope ist.

Howling Laud Hope zeigte sich auch mit Jeremy Corbyn:

OMG THIS IS LIT 🔥 Jeremy Corbyn is beaming & Elmo is stalking Theresa May after she crippled herself following pointless election. #GE2017 pic.twitter.com/lThn0lL1z7 — Aaron Vallely (@Vallmeister) June 9, 2017

(rr)