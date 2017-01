Das sind die besten Wellness-Hotels im FM1-Land

Das beste Wellness-Hotel der Schweiz und des benachbarten Auslands liegt in den bayrischen Alpen, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, und heisst «Schloss Elmau». Zu diesem Ergebnis kommt die «Handelszeitung», die Spa-Experten und Hotel-Fachleute befragt hat.

Erfolgreiche Bündner

Aus dem FM1-Land kommen zwei Hotels in die Top 10: Das «Tschuggen Grand Hotel Arosa» (Platz 3) und das «Kulm Hotel» in St.Moritz (Platz 10). Die Schweiz ist im Ranking gut vertreten. Neben den bereits erwähnten aus dem FM1-Land landen auch noch das «Alpina Gstaad» (2), das «Dolder Grand» (4) und das «Eden Roc» (8) unter den ersten Zehn.

Die Konkurrenz aus Österreich bringt mit dem «Posthotel Achenkirch» nur ein Hotel in den Top 10 unter.

Bekannte Thermalquelle

In der Kategorie Spa-Hotels für Selbstoptimierer kommt ein weiteres Top-Hotel aus dem FM1-Land: Das «Grand Resort Bad Ragaz» landet auf Platz 3 und muss sich nur dem «Palace Merano» in Meran (IT) und dem «Lanserhof Tegernsee» in Waakirchen (DE) geschlagen geben.

Fotos der besten Wellness-Hotels im FM1-Land gibt’s in der Bildergalerie.

(red.)