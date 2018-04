Das sind die Darsteller auf der Walensee-Bühne 2018

Tapferkeit und Liebe, Habgier und Neid: Mit der Liebesgeschichte «Die Schöne und das Biest» erwartet die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Sommermusicals auf der Walensee-Bühne ein Feuerwerk der ganz grossen Gefühle. Ab Mittwoch, 20. Juni sorgt die Zugerin Eveline Suter als die Schöne Bella beim Publikum für Gänsehaut. Um die weibliche Hauptrolle zu spielen, kehrt die in New York wohnhafte Schweizerin nur zu gern nach Walenstadt zurück: “Ich freue mich riesig beim ersten Openair-Märchen auf der Walensee-Bühne dabei zu sein”, so Eveline Suter, “der Kampf einer tapferen, jungen Frau für den Sieg der wahren Liebe – der Stoff aus dem Musical-Träume sind!” Für ihren männlichen Gegenpart verwandelt sich der Ungare István Csiszár fünf Woche lang in das Biest. In seinem Heimatland ist er eine feste Grösse in der Musicalbranche und spielte unter anderem in “Evita” und “Jesus Christ Superstar” mit. Auch Publikumsliebling Patric Scott wird dieses Jahr wieder in Walenstadt auf der Bühne stehen. “Die Openair-Musicals der Walensee-Bühne sind und bleiben ein echtes Highlight für mich”, so der Gamser, der bereits seit der allerersten Produktion mit dabei ist. Neu Teil der Musical-Welt ist hingegen der Luzerner Musiker Jan Oliver Bühlmann. Der ehemalige Mister Schweiz mit klassischer Gesangsausbildung freut sich auf die neue Erfahrung: “Die Rolle des Gustav ist mein erstes professionelles Musical-Engagement und ich bin sehr gespannt auf diese Herausforderung“.

Openair-Märchen mit vielen Schweizer Stars

Nach dem Erfolg von bisherigen Musicals wie “Titanic” und “My Fair Lady” übernimmt Stanislav Moša ein weiteres Mal die Regie – gemeinsam mit einem mehrköpfigen Kreativteam. Die musikalische Leitung liegt fest in renommierter Schweizer Hand: Gaudens Bieri wird beim Sommermärchen erneut das erstklassige Live-Orchester dirigieren. Der Bündner debütierte im August 2014 mit “My Fair Lady” auf der Walensee-Bühne, liess sich in Leipzig zum Operndirigenten ausbilden und dirigierte als Gast bereits diverse Opernvorstellungen und Sinfoniekonzerte im In- und Ausland. Seit Anfang dieses Jahres ist er Chefdirigent des sinfonischen Blasorchesters des Schweizer Armeespiels. Im Cast sind ebenfalls viele altbekannte Gesichter mit von der Partie. Bereits zum dritten Mal in Walenstadt mit dabei ist Pia Lustenberger. Nachdem die Zugerin 2012 bereits in “Tell” und 2015 in “Titanic – Das Musical” mitspielte, wird sie das Publikum diesen Sommer als Fee verzaubern. Mit der Baslerin Ronja Borer als Grete (“Io senza te”), der Bündnerin Vanessa Rudolf (“Saturday Night Fever”), der Tessinerin Maura Oricchio (“Titanic – Das Musical”) und dem Luzerner Adrian Burri (“Musical Kopfkino”) sind viele weitere namhafte Schweizer Darstellerinnen und Darsteller im Cast vertreten.

Ein Märchenschloss in Walenstadt

Neben der Bekanntgabe des Casts zeigte die Walensee-Bühne zudem erste Visualisierungen des geplanten Bühnenmodells und der fantasievollen Kostüme. So werden auf der imposanten Bühne gleich drei Schauplätze zu sehen sein: Das Märchenschloss des Biests, das Dorf und der Wald. Dank der überdachten Tribüne sitzt das Publikum auch bei schlechtem Wetter im Trockenen.