Das ist der Gast der Olma 2018

Die Fête des Vignerons sei Teil der DNA der Waadtländer, sagt der Präsident der Confrérie des Vignerons, François Margot. Das Fest ist zu Gast an der Olma 2018, das richtige Fest findet jedoch erst vom 18. Juli bis zum 11. August 2019 in Vevey statt. «Die Fête des Vignerons findet einmal pro Generation statt, also etwa alle 20 Jahre», erklärt Margot. Die letzte Fête des Vignerons fand im Jahr 1999 statt. «Das Fest ehrt die Winzer in der Region Waadt. Tanz, Gesang und andere kulturelle Aktivitäten wie Theater bilden den Rahmen dieser Festivitäten, die länger als drei Wochen andauern.» Er freue sich sehr, der Ostschweiz dieses wichtige Fest näher bringen zu können.

Grosse Arena für grosse Feste

Für die Fête des Vignerons wird eigens eine Festarena von «olympischen Ausmassen» aufgebaut, wie die Organisatoren schreiben. Etwa 1400 Quadratmeter wird die Arena auf dem Marktplatz von Vevey umfassen. «20’000 Menschen werden täglich zu Besuch sein», sagt Margot. Im Dezember 2016 wurde die Fête des Vignerons zum Unesco-Weltkulturerbe deklariert. Auch die Terrassen-Weinberge der Waadt sind Unesco-Weltkulturerbe.

Wie kommt es, dass die Fête des Vignerons an der Olma gastiert? «Im Jahr 2018 werden wir uns in verschiedenen Kantonen in einer Art ‘Roadshow’ an diversen Anlässen präsentieren», erklärt Margot. Dabei sei die Olma eine sehr wichtige Plattform. «Die Olma ist das meistgefeierte und bekannteste Fest in der Ostschweiz. Wir fühlen uns sehr geehrt und privilegiert, dabei sein zu dürfen», sagt Margot.

Viel Kultur und viel Wein

Wie sich die Fête des Vignerons an der Olma präsentieren wird, steht noch nicht genau fest. «Den Besuchern der Olma wird auf jeden Fall genau gezeigt, was die Fête des Vignerons ist und welche Geschichte dahinter steckt. Natürlich auch, was speziell 2019 für Anlässe geplant sind. Zudem wird die Region der Waadt und des Genfersees vorgestellt sowie der dortige Weinanbau.» Dass an der Olma 2018 viel Waadtländer Wein fliessen wird, liegt auf der Hand.

(lak)