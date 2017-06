Das Stumpfkrokodil zieht aus

Im Reptilienzoo Klagenfurt wird das Stumpfkrokodil-Weibchen vorerst alleine leben. Erst in ein paar Jahren, wenn es das Zuchtalter erreicht hat, kommt ein Männchen dazu. Stumpfkrokodile gelten als gefährdet, die Tiere im Walter Zoo gehören gar zur äusserst seltenen westafrikanischen Unterart. Umso wichtiger ist die koordinierte Zucht.

Sechs Stunden lange Reise

Das Krokodil wurde am Freitag in einer Transportbox durch einen spezialisierten Transporteur nach Klagenfurt gebracht, eine Fahrt von etwa sechs Stunden Dauer. Vor dem Transport wurde das Tier vorschriftsgemäss durch eine Veterinärin des zuständigen Bundesamts (BLV) untersucht. Für die Ausfuhr sind internationale Dokumente nötig, die unter anderem die Transportfähigkeit bescheinigen.

Kleine Krokodilart

Mit einer Länge von rund zwei Metern gehört das Stumpfkrokodil zu den kleineren Krokodilen. Sein Name ist auf die kurze Schnauze zurückzuführen. Es lebt in den Sümpfen und Sumpfwäldern Zentral- und Westafrikas und frisst vor allem Weichschildkröten, Fische, Krebse und Frösche. Anders als die meisten anderen Krokodile verbringen Stumpfkrokodile nur sehr wenig Zeit mit Sonnenbaden. Das Weibchen schichtet dann einen grossen Hügel aus Erde, Pflanzenrinde und Blättern auf und legt 10 bis 15 Eier in diesen Bruthügel. Nach 80 bis 120 Tagen schlüpfen die Jungtiere, wobei ihnen die Eltern helfen, die Eierschale zu öffnen.