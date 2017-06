«Das tut richtig weh»

Judith Brunschweiler brennt in Oberuzwil Schnaps. © TVO

Seit 22 Jahren verkauft Judith Brunschwiler in Oberuzwil selbst gebrannte Schnäpse. Wegen den frostigen Aprilnächten ist ihre Produktion arg in Gefahr. Ihre Tanks sind dieses Jahr so gut wie leer. Der Obstverband ist besorgt.