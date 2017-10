Das Weingut des Jahres kommt aus der Waadt

Beim Grossen Preis des Schweizer Weins wurde in diesem Jahr ein Weingut aus der Waadt ausgezeichnet (Archivbild). © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Das Weingut der Brüder Dutruy aus Founex VD hat in diesem Jahr den Grossen Preis des Schweizer Weins gewonnen. Alle Preisträger wurden am Dienstagabend in Bern geehrt.Den Preis Vinissimo sicherte sich die Vinigma GmbH aus Basel für ihren Weisswein, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.