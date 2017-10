Das Wetter ist ein goldenes Geschäft

«Wenn das Wetter so bleibt, wird das die Olma meines Lebens», sagt Hanspeter Maier, Kilbybetreiber an der Olma. Er und seine Frau nehmen mit ihren Bahnen seit 42 Jahren an der Olm teil. Die Besucher tummeln sich am Montagnachmittag zwischen den Ständen und konsumieren. Die Umsätze sind enorm hoch.

Wer genug vom Olma-Jahrmarkt-Trubel hat, geht in die Berge. Doch auch hier sind die Besucher zahlreich. «Wir haben am Sonntag 3000 Gäste befördert, das ist ein Rekord», sagt Jessica Salnajs von der Bergbahn Hoher Kasten.

