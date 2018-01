«Das Ziel sind ausverkaufte Heimspiele»

Alain Sutter ist seit gestern Mittwoch der neue Sportchef des FC St.Gallen. Der ehemalige Fussballprofi hat bei den Espen einen Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Wo sieht der 49-Jährige den FCSG in vier Jahren? «Der Fussball ist ein sehr dynamisches Geschäft, deshalb ist es schwer, etwas vorauszusagen. Ich hoffe, der FCSG ist bis in vier Jahren ein Verein, der eine sehr hohe Identifikation schafft und die Menschen Wochenende für Wochenende ins Stadion lockt und sie unterhält. Das Ziel ist es, den Kybunpark so oft wie möglich zu füllen. Wenn wir das geschafft haben, bin ich mehr als happy», sagt Alain Sutter im TVO-Interview. Das ganze Gespräch mit dem neuen Sportchef gibt es hier zum Nachschauen:

(red.)