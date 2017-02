Der frühere U20-Internationale Sutter wird am Wochenende am Slovakia Cup seinen Einstand im Schweizer A-Nationalteam geben. Der stämmige Unterwalliser (1,94 m) mit Wurzeln in Kamerun verfügt über Nordamerika-Erfahrung als Junior (Seattle Thunderbirds/WHL). Er debütierte in der Saison 2012/2013 für Genève-Servette in der NLA.

