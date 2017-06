David Grossman mit internationalem Man-Booker-Preis ausgezeichnet

David Grossman und seine Übersetzerin Jessica Cohen posieren am Mittwochabend in London mit der Trophäe für den Man Booker International Prize. © KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Der israelische Schriftsteller David Grossman ist für seinen Roman «A Horse Walks Into a Bar» mit dem internationalen Man-Booker-Preis ausgezeichnet worden. Der Autor wurde am Mittwochabend in London für das schmerzhafte Porträt der israelischen Gesellschaft geehrt.