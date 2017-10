David Letterman mit dem Mark-Twain-Preis ausgezeichnet

David Letterman hat am 22. Oktober 2017 den Mark-Twain-Preis für Amerikanischen Humor erhalten. (Archiv) © Keystone/AP/DARRON CUMMINGS

US-Fernsehlegende David Letterman («Late Show») ist mit dem Mark-Twain-Preis für Amerikanischen Humor ausgezeichnet worden. Der 70-Jährige nahm den Preis am Sonntag in der Kennedy Center Concert Hall in Washington entgegen.