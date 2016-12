Davos siegt, verpasst aber Halbfinals dennoch

Dynamo Minsk kam gegen den HC Davos zwar ins Straucheln, sicherte sich aber dennoch den Gruppensieg © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der HC Davos feiert am Spengler Cup gegen Dynamo Minsk mit 5:4 seinen ersten Sieg, verpasst aber dennoch den Sieg in der Gruppe Cattini. Dieser geht an die Weissrussen, die im Halbfinal stehen.Allzu beunruhigend ist der Davoser Fehlstart zur 90. Turnier-Ausgabe nicht.