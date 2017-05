Alanis-Morissette-Album als Musical

Ihr Hits sind bald auf der Theaterbühne zu hören: Die Theatergruppe der Harvard-Universiät plant ein Musical mit Alanis Morissettes Songs ihres Debütalbums "Jagged Little Pill". (Archivbild) © Keystone/AP Invision/RICHARD SHOTWELL

Das Debütalbum der US-kanadischen Rocksängerin Alanis Morissette kommt als Musical auf die Bühne. Das Stück mit den Songs aus Morissettes Erfolgsalbum «Jagged Little Pill» von 1995 soll 2018 am American Repertory Theatre an der Harvard-Universität Premiere feiern.