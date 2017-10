Juan Martin Del Potro gab sich bei seinem zweiten Einsatz in Basel keine Blösse © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Juan Martin Del Potro erreicht an den Swiss Indoors in Basel ohne Probleme die Viertelfinals.Der Argentinier setzte sich gegen den französischen Qualifikanten Julien Benneteau 6:4, 6:4 durch. Am Freitag trifft der Sieger von 2012 und 2013 auf den Spanier Roberto Bautista Agut.