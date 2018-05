Der Mann startete am Sonntagnachmittag aus Eggli in Fanas zu einem mehrstündigen Flug. Landen wollte er eigentlich in Grüsch. Während des Fluges bekam er jedoch Schwierigkeiten, deshalb leitete er eine Landung auf dem Rossboden in Chur ein. Diese verlief nicht wie geplant und er stürtzte aus der Höhe von rund 15 Meter auf den Boden. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital.

