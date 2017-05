Dementer 94-Jähriger im Bündnerland vermisst

Der 94-jährige Cavegn Augustin verliess am Samstagmorgen seinen Aufenthaltsort in Siat und lief Richtung Ruschein/Ladir. Er wurde zuletzt auf der alten Strasse vor Ladir gesehen. Trotz seines fortgeschrittenen Alters kann er gut lange Strecken zu Fuss zurück legen. Bis jetzt hat die Polizei keine Spur. Eine Suchaktion verlief ergebnislos.

Der Mann ist ungefähr 155 cm gross. Er trug ein graues Langarmhemd, graue Bundfaltenhose, eine Schildmütze in grau/brauner Farbe, seitlich in weisser Aufschrift “Lindner”. Vorne auf der Mütze ist ein Lindner-Transporter in grau/roter Farbe aufgedruckt. Der Vermisste geht an einem Stock. Ausserdem leider der Mann an Demenz.

Personen, die Hinweise zu seinem Verschwinden haben, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Graubünden zu melden.

