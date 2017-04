Rund 130 Personen versammelten sich am Samstagnachmittag im St.Galler St.Leonhards-Park. «Smash little WEF» soll ein Konterpunkt zum Kapitalismus und dem jährlich stattfindenen Symposium an der HSG bilden. Nach einer kurzen Ansprache zogen die Teilnehmer der Demonstration durch die Innenstadt.

«Um etwa 15 Uhr war der Umzug bereits wieder vorbei», heisst es bei der Stadtpolizei St.Gallen. Besondere Vorkommnisse seien keine verzeichnet worden.

(red.)