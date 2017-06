Demonstranten fordern erneut Präsident Maduros Rücktritt

In Caracas flüchten Demonstranten vor Sicherheitskräften. © KEYSTONE/EPA EFE/HELENA CARPIO

Tausende Menschen haben in Venezuela erneut für den Rücktritt des Präsidenten Nicolás Maduro demonstriert. Sie zogen am Samstag in der Hauptstadt Caracas vor Militäreinrichtungen.Sie forderten Neuwahlen und ein Ende der «brutalen Repressionen».