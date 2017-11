Demonstranten blockieren Strassen und Gleise

Demonstranten blockieren am Mittwoch eine Autobahn in Borrassa nahe Girona. © Keystone/AP/EMILIO MORENATTI

Im Zuge eines Streiks von Unabhängigkeitsbefürwortern in Katalonien haben Demonstranten am Mittwoch Strassen, Autobahnen und Gleise blockiert. Mehr als 50 Strassen in der Region, darunter wichtige Autobahnen, wurden blockiert.