Demonstranten rufen zu Dialog auf

Zehntausende Spanierinnen und Spanier demonstrieren in den grossen Städten des Landes für einen Dialog in der Katalonien-Frage. Die Kundgebungen stehen unter dem Motto "Hablamos?" (Reden wir?). © Keystone/EPA EFE/JUAN HERRERO

Mit mehreren Grosskundgebungen haben Zehntausende Spanierinnen und Spanier in den grossen Städten des Landes am Samstag für einen Dialog in der Katalonien-Frage demonstriert. Die Demonstrationen stehen unter dem Motto “Hablamos?” (Reden wir?).