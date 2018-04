Demonstration in Berlin gegen Wohnungsmangel

Wie viel ist zu viel? Das fragt dieses Plakat bei der Demonstration gegen Wohnungsmangel und hohe Mietpreise in Berlin. © KEYSTONE/EPA/OMER MESSINGER

Rund 25’000 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Samstag in Berlin gegen Wohnungsmangel und explodierende Mieten demonstriert «Das ist ein starkes Signal der Solidarität und gegen die Vereinzelung», erklärte der Berliner Mieterverein am Wochenende.