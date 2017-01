Demonstrationen in Grossbritannien gegen US-Einreiseverbot

Tausende Demonstranten protestieren vor dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street gegen das umstrittene US-Einreiseverbot. © Keystone/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Zehntausende Menschen haben am Montag in London und anderen Städten in Grossbritannien gegen das umstrittene US-Einreiseverbot demonstriert. Vor dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street versammelten sich Tausende mit Schildern und Bannern.