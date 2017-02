Demos gegen Korruption in Politik in mehreren Städten Frankreichs

"Fillon ins Gefängnis, Korruption ist ein Gift": Hunderte protestieren in Paris gegen Korruption in der Politik und gegen den Präsidentschaftskandidaten der Konservativen. © KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

In mehreren Städten Frankreichs hat es am Sonntag Proteste gegen Korruption in der Politik gegeben. Auf vielen Protestschildern standen Parolen gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon.Dieser ist wegen des Vorwurfs der Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau in Bedrängnis.