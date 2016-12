Den Geschmack des Gins in ein Bild zaubern

«Die Anmeldung an die Photo Schweiz war eine spontane Idee – sie ist an einem Abend in der Breite-Bar entstanden», sagt Fotograf Michael Fenk aus Hinterforst bei Altstätten. Nicht so das Projekt: Vor einem Jahr haben er und Grafikerin Astrid Dörig beschlossen, Gin zu fotografieren. «Ich finde Gin ein unheimlich spannendes Getränk und wollte, das Lieblingsgetränk von Queen Elizabeth meinen Gästen näher bringen», sagt Dörig, die die Breite-Bar in Altstätten führt.

Ein Buch ist geplant

Doch den Charakter des Wacholder-Schnapses oder -Drinks zu visualisieren braucht Zeit. «Wir dachten nicht, dass es so aufwändig ist und sind noch immer nicht fertig, denn es gibt so viele Gin-Sorten.» Die Bilder werden laufend der Drink-Karte für die Bar-Gäste beigefügt, die finale Version des Buches ist noch in Arbeit.

«Simsalagin» goes Zurich

«Simsalagin» heisst das Fotoprojekt und so richtig erstaunt hat es die beiden nicht, als ihre Gin-Fotos für die Werkschau Photo Schweiz angenommen wurde. «Es gibt nicht viele ähnliche Projekte, wir denken, das hat den Ausschlag gegeben.»Die Ausstellung mit über 150 Fotografen in den Zürcher Maag Halle findet vom 6. bis 10. Januar 2017 statt. Sie gilt als Werkschau für Europäische Fotografie.

Das Fotogeschäft mit dem Namen des Grossvaters

«Wir freuen uns natürlich sehr auf diese Einladung», sagt Fotograf und Architekt Michael Fenk. Die Fotografie betreibt er nebenberuflich mit dem kleinen Fotogeschäft Emil in Altstätten. Dies gibt mir die Möglichkeit für solch besonder Aufträge wie für Astrid und diese Freiheit schätze ich sehr.» Der Name Emil Fotografie kommt von seinem Gossvater, der selbst Fotograf war.