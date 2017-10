Dominique Aegerter (Bildmitte) und Tom Lüthi (links) beim vermeintlichen Doppelsieg © KEYSTONE/EPA ANSA/FABRIZIO PETRANGELI

Dominique Aegerter verliert seinen Sieg beim Grand Prix von San Marino vor gut einem Monat in Misano. Sein Team setzte ein Motorenöl ein, das nicht zugelassen war.Diese Hiobsbotschaft wurde am Sonntag im Rahmen der WM-Rennen in Japan bekannt.